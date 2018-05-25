حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين الذين توافدوا الخميس، على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من عدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل.

كما تقبل سموه، التهاني من وفد سلطة ميناء صقر وشركة ستيفن روك وشركة أحجار رأس الخيمة برئاسة سعادة ناصر البسطامي مدير عام الشركتين، وعدد من الجهات الحكومية بالإمارة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، من رجل الأعمال فراس عزيز بن درويش إهداء خاصاً عبارة عن كتاب لمحات من أقوال زايد من إعداده وترجمته.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.