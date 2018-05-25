حاكم عجمان وولي عهده يتبادلان التهاني بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وجموع المهنئين، الذين توافدوا على قصر الزاهر مساء الخميس، للسلام على سموهما بهذه المناسبة المباركة .

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات، من الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وصالح أحمد العمري القائم بالأعمال السعودي لدى الدولة، وسكري القيسي القائم بالأعمال لمملكة البحرين لدى الدولة.

وتلقى سموهما التهاني كذلك، من جون بول تارود كوبورن سفير جمهورية تشيلي الذي قدم للسلام على سموهما بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، إلى جانب المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة، راجين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة وسموهما، بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتلقى سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أيضاً، من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي دائرة الميناء والجمارك، يتقدمهم الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس الدائرة .

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما وقد تحقق كل ما تصبو إليه الإمارات من عزو ورقي وازدهار.

حضر المقابلات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.