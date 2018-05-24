حمدان بن زايد يستقبل جموع المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، جموع المهنئين الذين توافدوا، لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه، التهاني والتبريكات، من معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وبادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى، أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم، نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها وبين مختلف شرائح المجتمع المحبة والسلام والتسامح، وهي تنعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان .

حضر المقابلة، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.