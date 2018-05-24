بلحيف: دعم القيادة وراء تحقيق الدولة المركز الـ 7 عالمياً في التنافسية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية، جاءت نتيجة دعم القيادة الرشيدة والتكامل في مشاريع البنية التحتية للدولة، بين القطاعين الحكومي والخاص .

وقال معاليه إن الوزارة أدركت باكراً أهمية البنية التحتية، حيث صاغت وبالتعاون مع شركائها في الحكومات المحلية مخططاً شمولياً توافقياً طموحاً ومستداماً يؤمن احتياجات مناطق الدولة كافة، ويحقق الانسجام بين منظومة البنية التحتية في المناطق النائية والحضرية ويدعم التجانس الاجتماعي ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والتجارية، ويحقق التنمية الشاملة ويساهم في الارتقاء بأداء قطاع البنية التحتية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتصدر العالم في مختلف المجالات بحلول العام 2021.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتحقيق الدولة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، لتتقدم 21 مركزاً خلال 7 سنوات وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018".