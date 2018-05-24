محمد بن راشد يستقبل حاكم رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي، مساء الخميس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، وابتهلا إلى الباري عز وجل أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأن يعيده على قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالسعادة والصحة والعافية، وعلى شعبنا ودولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .

كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين.

وتناول الجميع طعام الإفطار في خيمة "أساطير" الرمضانية التابعة لفندق ومنتجع أتلانتس في نخلة جميرا في دبي، ودعوا الله العلي القدير أن يديم على شعبنا نعمة التكافل والتلاحم الوطني والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة .