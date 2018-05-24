سفارة الدولة تقيم حفل إفطار لقيادات الطوائف الدينية في أميركا

الشارقة 24 – وام:

أقام معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، حفل الإفطار الرمضاني السنوي الثاني في مقر سفارة الدولة في واشنطن دي سي، بحضور أكثر من 200 مدعو من رؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن دي سي، ومجموعة من قيادات وممثلي مختلف الطوائف الدينية، وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي منهم عضو الكونجرس المسلم أندريه كارسون.

وتحدث في الحفل الذي اقيم يوم الثلاثاء، بعض أبرز القيادات الدينية ومنهم مؤسس كلية الزيتونة الإمام حمزة يوسف، وكبير الباحثين في جامعة جورج تاون الأب ريموند كمب، ورئيس منظمة تحالف الأديان الحاخام جاك مولين، حيث أكدوا على أهمية الحوار الداعي إلى التفاهم وتأسيس مجتمعات أكثر تسامحاً بين أفرادها ومع بعضها البعض.

واكد معالي يوسف العتيبة على الرسالة التي تضمنتها كلمات المتحدثين مسلطاً الضوء على مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لانتهاج نموذج يحتذى به في التسامح.

وقال معاليه "يضم إفطارنا الليلة أصدقاء لنا من كافة أطياف المجتمع الأميركي ومن مختلف أرجاء العالم، وهو تجمع يعكس صورة مصغرة لبلدي الذي يستضيف أكثر من 200 جنسية من مختلف الطوائف والمعتقدات الدينية حيث يتعايشون بسلام ويمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية"، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بتشجيع قيم الاندماج والتسامح.