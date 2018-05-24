"الهلال" يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم بحضرموت اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع وجبات إفطار الصائم على الأسر المحتاجة في حضرموت باليمن، وذلك لليوم السادس على التوالي في إطار مشروع "إفطار صائم"، الذي تنفذه "الهيئة" خلال شهر رمضان المبارك، بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتوزع فرق "الهلال" ألفي وجبة إفطار يومياً وسط مدينة المكلا والشحر وأرياف المكلا ومديرية تريم، ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك، وقد استهدفت عمليات التوزيع المناطق والقرى النائية في مناطق أرياف المكلا التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.