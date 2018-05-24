سفارة الإمارات لدى سيؤول تنظم إفطاراً جماعياً لمواطني الدولة

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة لدى سيؤول، حفل إفطار جماعي لمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى سيؤول، إلى جانب الدبلوماسيين وأعضاء الملحقية العسكرية، وموظفي السفارة، وذلك في إطار مبادراتها في "عام زايد" الذي تحتفل به دولة الإمارات.

ورحب سعادة السفير بالحضور من المواطنين الإماراتيين من المرضى وذويهم، والطلاب الدارسين في الجامعات الكورية، بالإضافة إلى الموظفين الإماراتيين الذين يعملون بالشركات الإماراتية في جمهورية كوريا، وتبادل معهم التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل .