الوطني للأرصاد يستبعد وصول إعصار "مكونو" للدولة

الشارقة 24 – وام:

تتوقع خرائط الطقس المستقبلية، للنماذج العددية، متوسطة المدى عدم وصول الإعصار"مكونو" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ينحصر تأثيره في تدفق كتلة هوائية رطبة، تساعد على تكون السحب التي قد تكون ركامية ممطرة أحياناً، على المناطق الشرقية والجنوبية، وتنشط الرياح أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الجنوبية، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط، وعدم تداول أو ترويج الشائعات.

وأوضح المركز في بيان له الخميس، أن إعصار"مكونو" المداري من الفئة الأولى، يتحرك حالياً في اتجاه شمال شمال غرب بسرعة 10 كم-س على خط عرض 13 درجة شمالاً، وخط طول 55.6 درجة شرقاً، ويبعد مركز الإعصار حوالي 475 كم عن مدينة صلالة ويبعد 190 كم عن جزيرة سقطرى، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 130 إلى 140 كم – س، ومن المتوقع تعمق الإعصار خلال 12 ساعة القادمة إلى إعصار من الفئة الثانية، حيث أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح من 155 إلى 165 كم-س ويستمر الإعصار بالتحرك شمالاً ليصل مركز الإعصار إلى السواحل الجنوبية العمانية صباح السبت 26 مايو.