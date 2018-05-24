"الهلال الأحمر" يواصل مشروع "إفطار الصائم" في تعز اليمنية

الشارقة 24 – وام:

يواصل فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع 500 وجبة إفطار يومياً وسط مدينة تعز اليمنية، وذلك لليوم السابع على التوالي، ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الهيئة في إطار "عام زايد" التنموي والإغاثي.

واستهدف التوزيع المواطنين في المدينة السكنية، والمرضى في قسم الطوارى، والرقود والحروق والفشل الكلوي، والمناوبين في مستشفى الثورة.

ولاقى مشروع إفطار الصائم ارتياحاً كبيراً من المستفيدين من النزلاء والموظفين في المستشفى، مقدرين دور الهلال الأحمر الإماراتي وجهوده التي يقوم بها في مدينة تعز المنكوبة.