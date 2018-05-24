قنصلية الدولة تنفذ مشروع المير الرمضاني في إقليم السند

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبإشراف سفارة الدولة في إسلام آباد، نفذت القنصلية العامة للدولة في كراتشي مشروع توزيع المير الرمضاني في إقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن عشرات المشاريع الخيرية التي تنفذها دولة الإمارات هذا العام في مختلف أقاليم ومناطق باكستان.

تضمن ‏المشروع توزيع المير الرمضاني في مناطق "سكر وخير بور وقادنواري وفقير آباد" في إقليم السند بالتنسيق مع الحكومة المحلية وشمل الآلاف من الأسر المحتاجة وتضمن توزيع جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع عام زايد، وتجسيداً لروح الأخوة والمحبة بين دولة الإمارات وباكستان.

وأثنى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية على الدعم الكبير الذي تحظى به السفارة من القيادة الرشيدة لتنفيذ الأعمال الخيرية في باكستان طوال العام والتي تتضاعف خلال شهر رمضان.

وأشاد الزعابي بالجهود التي تبذلها فرق العمل التي تكاتفت مع جهود السفارة في إسلام آباد والقنصلية العامة للدولة في كراتشي لإنجاح المشروع الإماراتي، مضيفاً أننا نستقبل مرحلة جديدة من البذل والعطاء الإنساني.