سفارة الدولة تنظم إفطاراً بحضور مساعد الرئيس السوداني

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى السودان حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل، معالي عبد الرحمن الصادق مساعد الرئيس السوداني ومعالي مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار ومعالي حسن عبد القادر هلال وزير البئية ومعالي أبوبكر عثمان وزير الإرشاد والأوقاف السوداني ومعالي حاتم حسن بخيت وزير الدولة في رئاسة الجمهورية مدير مكاتب الرئيس السوداني وعدد من وزراء الدولة وكبار الشخصيات وبعض سفراء الدول العربية.

ورحب سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان خلال الحفل بالضيوف وهنأهم والشعب السوداني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطوراً ملحوظاً برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، مشيراً إلى أن السودان وبما يملكه من خيرات وإنسان يمثل مستقبل الأمة العربية.

من جانبه قال مساعد الرئيس السوداني إن العلاقات بين الإمارات والسودان علاقات مميزة وتاريخية في الحاضر والمستقبل وتمثل هذه العلاقة بتميزها دعما للإسلام والعروبة في جميع القضايا المشتركة.