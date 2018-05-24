القبة السماوية: فرصة لتطور إعصار "مكونو" إلى الدرجة الثانية

الشارقة 24:





أوردت القبة السماوية في الشارقة، الخميس، وصفاً للحالة المدارية ببحر العرب، تضمن وجود فرصة محتملة لتطور الإعصار "مكونو"، إلى الدرجة الثانية خلال الساعات المقبلة، عندما تصل سرعة الرياح إلى 83 عقدة، واستمرار تدفق السحب على محافظة ظفار العمانية، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة واقتراب مركز الإعصار، الجمعة، من ساحل ظفار.

يأتي ذلك فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد الأربعاء، أن الدولة لن تتأثر بالعاصفة المدارية "مكونو" فى بحر العرب، وأن تأثيرها سينحصر في تدفق كتلة هوائية رطبة تساعد على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية.