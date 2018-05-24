"الاتحادية للرقابة النووية" توقع اتفاقية مع نظيرتها بالصين

الشارقة 24:





أبرمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية للأمان النووي بجمهورية الصين الشعبية من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال الرقابة النووية.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماع الاستعراض السادس للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، والذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا في الفترة من 21 مايو لغاية 1 يونيو 2018.

وتهدف مذكرة التفاهم، والتي تستمر مدة 5 أعوام، الموقعة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين الرقابيتين من أجل تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الرقابة على السلامة النووية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لموظفي الهيئة في مرافق هيئة السلامة النووية في الصين.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة السفير حمد الكعبي، والممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والسيد وليو هوا، مدير الإدارة الوطنية للأمان النووي بجمهورية الصين الشعبية.

وفي هذا السياق، قال سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية:" إن التعاون مع المنظمات الدولية والبلدان المتقدمة في مجال الرقابة النووية أمراً ضرورياً لأي جهة رقابية معنية بالسلامة النووية، ويدعم هذا التعاون جهود الهيئة كونها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات لتبادل الخبرات وتعزيز أدائها بشكل مستمر.

كما أنها تدعم جهودها الرامية إلى دعم استدامة البنية التحتية الرقابية في دولة الإمارات."

وعلى الصعيد الدولي، لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكثر من 19 اتفاقية دولية ومذكرات تفاهم موقعة مع منظمات دولية وجهات رقابية في دول أخرى لبناء القدرات الوطنية وتبادل المعرفة والمعلومات.