"الاتحادية للضرائب": 28 مايو الجاري الحد الأقصى لتقديم الإقرارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن يوم الإثنين المقبل الموافق 28 مايو الجاري هو الحد الأقصى لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي، داعية قطاعات الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة إلى تقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها ضمن المدة الزمنية المحددة، تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، الأربعاء، أنها ستطلق 8 فيديوهات توعوية تدريبية جديدة موجهه لقطاعات الأعمال حول تقديم الإقرارات الضريبية من خلال 4 خطوات إلكترونية أساسية بآلية مبسطة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.tax.gov.ae .

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الفيديوهات التوعوية المفصلة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن تبويب "المساعدة" وعبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة ومن خلال كافة المواقع الإخبارية، حيث تهدف الفيديوهات الجديدة بشكل أساسي إلى تقديم شرح عملي شامل لتوضيح خطوات وإجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة أن إطلاق الفيديوهات الجديدة جاء ضمن خطة الهيئة لنشر الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال وكافة فئات المجتمع بمختلف ثقافاتهم، مشيراً إلى أن هذه الآليات المتنوعة للتوعية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدمات الهيئة استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات قطاعات الأعمال بما يلبي رغباتهم ويشجعهم على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي وتطبيق النظام الضريبي بكفاءة وبشكل مبسط وفق أفضل الأنظمة الإلكترونية.

وقال سعادته إن الهيئة تكثف جهودها لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت أكثر من 60 دليلاً إرشادياً شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية كما أطلقت عدداً من برامج للتعلم الإلكتروني ومجوعة من نشرات البيانات "إنفوغرافيك" وعدة أفلام كرتونية قصيرة بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وأهداف تطبيق الضرائب في الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتناول الفيديوهات التوعوية الجديدة بالتفصيل عملية استكمال الإقرارات المتاحة على مدار الساعة وتقديمها وسداد الضريبة.