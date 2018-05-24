سفارة الدولة لدى أوتاوا تشارك في أكبر احتفال للزهور بالعالم

الشارقة 24 – وام:

شاركت سفارة الدولة لدى "أوتاوا" في مهرجان التيوليب الذي أقيم في العاصمة الكندية ويعد من أكبر مهرجانات الزهور والورود في العالم، وذلك في إطار احتفالات السفارة بـ "عام زايد".

وقام سعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا بقص الشريط التقليدي معلناً الاحتفاء بـ "عام زايد" ومشاركة الدولة في هذا المهرجان الذي يتضمن مجسماً اصطناعياً لزهرة التوليب مرسوماً عليه صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وبجانبه رئيس وزراء كندا الحالي معالي جوستين ترودو وهو طفل عندما رافق أباه رئيس الوزراء الكندي السابق بيير ترودو في زيارة رسمية إلى الدولة في عام 1983، كما يشتمل مجسم التيوليب على صور لمعالم تبرز التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والسياحي للدولة.

ورحب هينري ستورجارد رئيس المهرجان في كلمة له بمناسبة الاحتفال بمهرجان التيوليب الذي يجسد أواصر الصداقة بين الأمم والسلام العالمي بأصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدين لدى كندا.

من جهته أشاد سعادة فهد سعيد الرقباني بعراقة ومتانة الروابط القائمة بين دولة الإمارات وكندا وتعهد البلدين بالأمن والسلام والمشاركة في جهود المساعدات الدولية للبلدان النامية، وكذلك دعم مساعي المحافظة على البيئة والاستدامة والمستقبل الأخضر.