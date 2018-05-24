حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الأربعاء، المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

فقد استقبل سموه رجل الأعمال الهندي السيد يوسف علي صاحب مجموعة اللولو ورجال الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذين للشركات والمؤسسات والبنوك العاملة بالدولة الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من عدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين، وتوجه الجميع بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.