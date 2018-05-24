حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة بخزام مساء الأربعاء، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

فقد تقبل سموه وولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من وفد دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، وبحضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ووفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية برئاسة رامي جلاد المدير التنفيذي للهيئة ووفد الجامعة الأميركية برأس الخيمة برئاسة البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة، ووفد دائرة المالية برئاسة يوسف علي البلوشي مدير عام الدائرة، ووفد بنك رأس الخيمة الوطني برئاسة بيتر انجلاند الرئيس التنفيذي للبنك.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل، وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.