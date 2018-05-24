حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبد الله الشرهان

الشارقة 24 – وام:



أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة عصر الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبد الله سلطان الشرهان الذي وافته المنية يوم الأربعاء.



كما أدى الصلاة في مسجد الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى جانب عدد من أعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.



وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة نجران بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.