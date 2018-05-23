حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين

الشارقة 24 – وام:



واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء الأربعاء، استقبال كبار المسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



فقد تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات من سعادة ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام الكويت الشقيقة في دبي، وسعادة اللواء محمد على علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهما بموفور الصحة والسعادة ويديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرقي.



كما تبادل سموهما التهاني مع المدراء التنفيذين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في المنطقة الحرة بعجمان تتقدمهم سعادة فاطمة سالم الخقاق المدير العام بالتكليف، ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، ورجال الاقتصاد والأعمال وأصحاب المراكز التجارية والتسويقية في إمارة عجمان وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على القيادة الرشيدة وعلى سموهما ودولة الامارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.