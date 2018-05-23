محمد بن زايد يكرم الفائزين بـ "جائزة القوات المسلحة للتميز"

الشارقة 24 – وام:



كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفائزين بـ "جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار".



وهنأ سموه الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، في قصر البطين معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، واللجنة العليا للجائزة التي يترأسها العميد الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري.



وتبادل سموه التهاني معهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.



وأعرب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخر الوطن واعتزازه بأبنائه أصحاب الإنجازات الذين يرتقون بمستوى أداء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.



وحث سموه الفائزين على مواصلة بذل الجهود والسعي دائما نحو التميز والابتكار، متمنياً لهم مزيدا من التفوق والنجاح.



وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار.



يشار إلى أن جائزة القوات المسلحة تستهدف الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين، إضافة إلى جميع مجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث من مختلف التخصصات.