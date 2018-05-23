محمد بن زايد يستقبل وفدي "تنمية المجتمع" و"الإمارات للشباب"

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، في قصر البطين، وفدي وزارة تنمية المجتمع ومجلس الإمارات للشباب، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتبادل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني مع الوفدين بهذه المناسبة المباركة، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإمارات للشباب.



وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الوفدين، قائلاً: "تغمرنا الثقة والتفاؤل ونحن نرى أبناء دولة الإمارات وطاقاتها الشابة يتوقدون حماساً وطموحاً لنيل شرف خدمة الوطن، وحمل راية العز خفاقة شبابنا هم أمل المستقبل وثروة الوطن الحقيقية وفخره الدائم ".



وخلال اللقاء، أكد وفدا وزارة تنمية المجتمع ومجلس الإمارات للشباب، حرصهما الكبير على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات وتطلعات شعبها الوفي وبما يعزز من مكانة الوطن وريادته في الميادين كافة.



ودعا الجميع المولى عز وجل أن يبارك في مسيرة الخير والعزة والتقدم التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بحكمة واقتدار على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.