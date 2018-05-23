محمد بن زايد يشهد محاضرة "العزيمة الصادقة: الإلهام في علم النجاح"

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحاضرة التي استضافها مجلس البطين مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "العزيمة الصادقة: الإلهام الحقيقي في علم النجاح"، والتي ألقتها الدكتورة أنجيلا داكورث أستاذة علم النفس في جامعة بنسلفانيا.



شهد المحاضرة إلى جانب سموه، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى الدولة والشخصيات العامة.



وأشادت داكورث بالفرص والإمكانات المتاحة لتطوير منظومة التعليم في الإمارات، مشيرة إلى أن المظلة الموحدة للمناهج والأنظمة التعليمية في الدولة يمكن أن تشكل عاملاً حاسماً في تسريع وتيرة تطوير التعليم وتعميم التجارب الإيجابية، مؤكدة أن مثل هذا النظام لا يتوافر في العديد من الدول، حيث يعاني القائمون على المنظومات التعليمية في العديد من دول العالم صعوبة نفاذ التعليمات والأنظمة والقرارات الجديدة بالنظر إلى الاستقلالية المبالغ فيها لكل مؤسسة تعليمية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى إبطاء عمليات التطوير المرحلية والطويلة المدى.



وشددت على أن دولة الإمارات قادرة على التعامل مع المفاهيم العلمية الحديثة خصوصاً تلك المرتبطة بتداخل الاختصاصات والجمع بينها، مشيرة إلى أن ذلك يبدو قريباً من النمط الذي يدار به القطاع في الإمارات.