"الهلال" يقيم إفطاراً جماعياً بالبيطرة في محافظة لحج

الشارقة 24 – وام:



ضمن برنامج مشروع "إفطار صائم"، أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إفطاراً جماعياً للأهالي والنازحين في منطقة البيطرة "فيوش" بمديرية تبن في محافظة لحج، بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.



كما قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع 880 وجبة إفطار جاهزة على منازل المواطنين من الفقراء المحتاجين في المنطقة.



وأكد أحمد علي هديش، مندوب مخيم "المشقافة"، أن مشروع إفطار الصائم لفتة إنسانية جميلة من دولة الإمارات في الشهر الفضيل، وقدم الشكر لدولة الإمارات التي قدمت وماتزال تقدم الكثير للشعب اليمني.