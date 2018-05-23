انطلاق مسابقة أفضل مرتل للقرآن في "تراث الإمارات"

الشارقة 24 – وام:



وسط أجواء روحانية في الشهر الفضيل، انطلقت أمس الثلاثاء، أولى جولات مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الثالث عشر الذي أطلقه نادي تراث الإمارات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.



ويشارك في المسابقة 15 متسابقاً من فئتي الأشبال والشباب، مثلوا ثماني دول عربية وإسلامية، هي الإمارات واليمن وسوريا والمغرب ومصر وباكستان والهند وبنغلاديش، وتمثل هذه الجولة أولى مراحل التصفيات المسابقة.



وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور أنس محمد قصار، رئيس لجنة التحكيم، أن عدد المتنافسين في دورة هذا العام بلغ نحو 100 متسابق من جميع إمارات الدولة ومن نحو 15 جنسية، فيما تميزت بمشاركة عدد من المسلمين الجدد.



وتأتي المسابقة استجابة لتوجيهات ورعاية ودعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حرصاً من سموه على خدمة كتاب الله، وتشجيعا للأشبال والشباب على تحسين أدائهم في التلاوة والتجويد وإحياء لليالي رمضان المباركات بالعلم والذكر وتلاوة القرآن المجيد.



وتحدث الحضور عن "عام زايد" ومبادراته الخيرية، مشيدين بدور نادي تراث الإمارات في ترسيخ التراث لدى الشباب والناشئة بالبرامج التراثية المختلفة، ومن ضمنها زيارات المجالس التي تتيح لهم التعرف على تجارب الأجيال السابقة.