محمد بن راشد يكرم الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية الإنسانية والخيرية

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتكريم الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية الإنسانية والخيرية، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في قصر الإمارات بأبوظبي مساء اليوم الأربعاء.



حضر التكريم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.



وتم خلال الحفل تكريم 53 جهة إنسانية ومانحة بلغت حصيلة مساعداتها الخارجية للعام 2017 قرابة 20 مليار درهم، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً وللسنة الخامسة على التوالي كأكبر مانحة للمساعدات الخارجية في العالم عام 2017، وذلك وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.