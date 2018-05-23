"الهلال" يغيث "الساحل الغربي" ويضئ حياة 2500 يمني في الخضراء

الشارقة 24 – وام:



وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي 2800 سلة غذائية على أهالي مناطق الثوباني بمديرية المخا، والغويرق بمديرية التحيتا، والقطابا بمديرية الخوخة في الساحل الغربي لليمن.



وجاء توزيع السلال الغذائية في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين، في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية وأوضاع إنسانية صعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران وانتهاكاتها المستمرة في حق اليمنيين.



وساعد توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي مناطق الساحل الغربي في عودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية التي تواجههم وتوفير معيشة حسنة لأبناء الشعب اليمني.



وفي سياق متصل، أضاءت فرق الهلال الأحمر الإماراتي حياة 2500 نسمة من أبناء الشعب اليمني بعد صيانة وتأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى منطقة الخضراء الواقعة جنوب المخا بالساحل الغربي، وذلك في إطار جهود الإمارات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة بعد تدميرها من قبل ميليشيات الحوثي الموالي لإيران التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب وتستهدف مقدرات الشعب اليمني.



وقال راشد الخاطري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على أهالي مناطق الساحل الغربي وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم.



وتوجه المستفيدون بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على دعمها الغير محدود للأسر اليمنية، والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي.