الأرصاد: العاصفة المدارية "مكونو" لن تصل الدولة

الشارقة 24 – وام:



أكد المركز الوطني للأرصاد، عدم وصول العاصفة المدارية "مكونو" فى بحر العرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وينحصر تأثيرها في تدفق كتلة هوائية رطبة تساعد على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية، وذلك بحسب خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى.



وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن الوضع الحالي يشير إلى تطور العاصفة المدارية "مكونو" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى على عرض 11.4 درجة شمالاً وخط طول 55.9 درجة شرقاً، ويبعد مركز الإعصار حوالي 570 كم عن مدينة صلالة و230 كم عن جزيرة سقطرى، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 139 كم/س، ويتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 11 كم/ س.



وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط، وعدم تداول أو ترويج الإشاعات، مؤكداً أنه يتابع الحالة على مدار الساعة وسوف يستمر بنشر المستجدات في حينها.