"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 300 مواطن من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24:

تنفيذاً للتوجيهات السامية، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 300 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 323 مليون درهم، ضمن 1000 قرار دعم سكني، سيتم الإعلان عنهم نهاية كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، ابتداءً من هذا الأسبوع.

وفي اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثالث لعام 2018، رحب النعيمي بأعضاء المجلس، كما اعتمد قرارات الدعم السكني، وناقش مذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية، ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية، إلى جانب مناقشة مذكرات ضوابط إعادة المسكن، أو التصرف به ومذكرة المواطن المتزوج بأكثر من زوجة، وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن وما يستجد من أعمال.