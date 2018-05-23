خليفة الطنيجي: نسعى لإطلاق السياسة العامة للشراكة بين "القطاعين"

الشارقة 24:

أكد سعادة المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة، رئيس فريق محور الشراكة مع القطاع الخاص للإسكان والبنية التحتية، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018، أن الفريق بصدد العمل على وضع السياسة العامة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مجال البنية التحتية والإسكان، وإعداد اللائحة التنفيذية والقانون التشريعي واعتمادهما من الجهات المختصة بالدولة.

ولفت سعادته إلى أنه يجري التعاون مع بيوت خبرة للبدء في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقطاع البنية التحتية والإسكان في الدولة، بالإضافة إلى إشراك القطاع المصرفي والخاص في إعداد تلك اللائحة، بهدف التكاملية في العمل وكذلك كي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لفريق محور الشراكة مع القطاع الخاص للإسكان والبنية التحتية، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يترأسها معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018.

حضر الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية بدبي، سعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة، وسعادة المهندسة نادية مسلم مستشار معالي وزير تطوير البنية، والمهندس يوسف عبد الله مدير إدارة تخطيط المشاريع، وعدد من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص المسؤولين عن قطاع البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، وآلية رفع مساهمة القطاع الخاص في تعزيز فاعلية البنية التحتية والإسكان، من خلال تشجيع الدور التنموي في التخطيط والتصميم والتشغيل وبناء المنظومة التشريعية الداعمة لهذا التوجه الذي يمثل أحد أبرز توجهات الدولة خلال الفترة المستقبلية.