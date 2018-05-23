سفارة الدولة لدى النمسا تنظم يوماً تطوعياً في "بيت الأم والطفل"

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة لدى جمهورية النمسا يوم عمل تطوعي في "بيت الأم والطفل" الذي يوفر الرعاية للأمهات والأطفال في حالات الطوارئ احتفاء بمئوية زايد.

وقام فريق عمل من منتسبي السفارة ضم دبلوماسيين وموظفين على مدار يوم كامل بتجديد طلاء حائط أحد مداخل المنزل الرئيسية، وذلك في أحدث مبادرة خيرية مجتمعية تنظمها السفارة ضمن مبادرات "عام زايد" تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

وقال سعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا خلال مشاركته في الفعالية الخيرية إن مساهمة السفارة تأتي في إطار الاستجابة لمبادرة "عام زايد" 2018 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الفئات الضعيفة والشرائح المهمشة في المجتمع، مؤكداً حرص السفارة على المساهمة في الأنشطة الخيرية المجتمعية التي تعزز موقع دولة الإمارات المميز على خريطة العمل الخيري في دول العالم.