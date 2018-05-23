سفارة الدولة في إسلام آباد تنفذ مشروع إفطار الصائم

الشارقة 24 – وام:





نفذ أعضاء سفارة الدولة في باكستان مشروع إفطار الصائم في حرم الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة إسلام آباد، وذلك ضمن مبادرات "عام زايد"، وتأتي المبادرة عقب مشروع مسجد عمر بن الخطاب الذي تم افتتاحه قبل عدة أيام بمبادرة من أعضاء السفارة، وبالتعاون مع مؤسسة الآبار والمشاريع الخيرية.

وقال سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية إن إطلاق مبادرة "افطار الصائم" في الشهر الفضيل تأتي سيراً على نهج زايد الخير "طيب الله ثراه" و نحن نمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تعزيز القيم الإنسانية وتحقيقاً لأهداف تقديم العمل الخيري حيث جاءت المبادرة ضمن مساعي توفير الحياة الكريمة لطالبي العلم المقيمين في السكن الداخلي للجامعة الإسلامية العالمية.

وأكد سعادة السفير أن الجهود الإنسانية لسفارة الدولة تتضافر وتتواصل في شهر رمضان المبارك لتحقيق الرؤية والرسالة السامية بالتآخي والتكاتف حيث نسعى جاهدين لتقديم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العطاء بكرامة وإخلاص وشفافية.