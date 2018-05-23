"جنيف لحقوق الإنسان" يثمن الدور التي تقوم به الإمارات في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي بالمكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الإمارات في مجالات الأعمال الإنسانية، مؤكداً أنها تعكس الرؤية الاستثنائية في هذا الشأن لقيادة الدولة الرشيدة.

وأكد المركز أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على مواصلة مسيرة العطاء التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والتي وصلت للمنكوبين والمحتاجين في جميع مناطق العالم دون النظر للمعتقدات والجنسيات واللغات.

وقال معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز في تصريح حول المساعدات الخارجية الإماراتية لليمن إن زيادة حجم وقيمة تلك المساعدات يجسد قناعة المجتمع الإماراتي وقيادته بأهمية مساعدة الشعب اليمني الشقيق لمواجهة محنته وعودة الشرعية والسلام للمجتمع اليمني.