سفيرة الدولة تزور مدينة فيبورغ الدنماركية للاحتفاء بمئوية زايد

الشارقة 24 – وام:

زارت سعادة فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك فرع "VIA" بمدينة فيبورغ حيث خصصت يوماً للاحتفاء بعام زايد في الذكرى المئوية لميلاده.

ووصفت الصحف الصادرة في مدينة فيبورغ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالرجل صاحب الدور القيادي والحاسم في تطوير التعليم والتجارة ووضع الإمارات في المكانة الدولية الحالية.

وقامت سعادة السفيرة بالتعاون مع رئيس قسم الأنيميشن " Morten Thorning "بزرع شجرة الكرز في ساحة جامعة "VIA " رمزاً لتجدد دورة الحياة والأمل وذلك بحضور عدد من طلاب الجامعة والمسئولين.