"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة "الموارد البشرية والتوطين"

الشارقة 24 – وام:

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، الثلاثاء، في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس أهمية إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

وطالب المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين" بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة قادرين على أداء الوظيفية المطلوبة تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

وقرر المجلس في جلسته التي حضرها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إعادة التوصيات التي تبناها بشأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس لتلقي ملاحظات ومقترحات السادة الأعضاء وإعداد تقرير بشأنها يتم رفعه للمجلس.