وزير دولة لشؤون الدفاع يلتقي وفداً صينياً

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مكتبه في وزارة الدفاع، الأربعاء، كلا من زو زانبين نائب رئيس الإدارة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة SASTIND الصينية وهان دامينغ المدير العام لقسم التجارة العسكرية والشؤون الخارجية الصيني والوفد المرافق لهما.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالوفد الصيني، معرباً عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ويخدم مصالحهما المشتركة، كما تبادلا الرأي ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.