حمدان بن راشد يستقبل مسؤولي جامعة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل سعادة علي بن حرمل الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لجامعة أبوظبي والدكتور وقار أحمد المدير العام الجديد للجامعة والدكتور إبراهيم صيداوى مدير فرع الجامعة في دبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد بجهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي المقدرة في دعم وتطوير العمل الأكاديمي للجامعة.

وتعهد سموه بدعم جهود فرع الجامعة في دبي لتمكينها من أداء دورها في البحث العلمي والأكاديمي لخدمة مختلف الدوائر في دبي.

من جهته أعرب الدكتور صيداوى عن اعتزاز الجامعة بالشراكة الاستراتيجية لفرعها في دبي مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص انطلاقا من تطبيق جامعة أبوظبي استراتيجية متكاملة في هذا المجال داخل وخارج الدولة لما فيه تكامل الجهود الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ودعم المؤسسات الأكاديمية كحاضنات للمواهب والابداعات المبتكرة.