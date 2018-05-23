القوات المسلحة الإماراتية تدمر زورقين للميليشيات الحوثية

الشارقة 24 – وام:





تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، صباح الأربعاء، من تدمير زورقين للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر، فيما تمكن زورقان آخران من الفرار.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران دأبت على مهاجمة السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة التجارية وطرق التجارة العالمية في البحر الأحمر، انطلاقاً من ميناء الحديدة والذي لا يزال تحت سيطرتها وتنطلق منه لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية وتأتي هذه الحوادث وغيرها نتيجة الخسائر المتلاحقة للميليشيات الانقلابية في جبهة الساحل الغربي.