سفير الدولة يشارك في مأدبة إفطار لسفراء الدول الإسلامية في نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:





شارك سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا في إقامة مأدبة إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك لمجموعة سفراء الدول الإسلامية المعتمدين في بادرة تعد الأولى من نوعها في نيوزيلندا.

حضر الإفطار الذي أقيم في مقر نادي ويلينغتون في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون وحمل شعار "التوافق والإنسجام بين الأديان"، أندرو ليتل وزير العدل والأمن الداخلي النيوزيلندي نيابة عن جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا والسفراء المعتمدين لدول منظمة الدول الإسلامية لدى نيوزيلندا وممثلون عن الديانات المختلفة واللاجئين السوريين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات خيرية وشبابية بجانب رؤساء البعثات الدبلوماسية في ويلينغتون.

وتطرق سعادة صالح أحمد السويدي في كلمته الترحيبية التي ألقاها نيابة عن سفراء دول منظمة الدول الإسلامية إلى فضائل الشهر الكريم وما يحمله من معاني الخير والبركة والتراحم، مؤكداً أهمية هذا الحدث كونه فرصة لتعزيز الصداقة والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، لافتاً إلى أجواء الشهر الكريم في الدول الإسلامية.

وأشاد سعادته بقيم التسامح والحوار واحترام الحريات الدينية الموجودة في نيوزيلندا والتي تدعمها الحكومة النيوزيلاندية.