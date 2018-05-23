"خليفة الإنسانية" تنفذ مشروع توزيع التمور في 26 دولة

الشارقة 24 – وام:





أنهت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية "مشروع توزيع التمور" على 26 دولة شقيقة وصديقة حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتم شحن 395 طناً من التمور بحراً وجواً إلى هذه الدول.

ويأتي توزيع هذه الشحنات الموسمية من التمور لتأكيد حرص المؤسسة على توفيرها لبعض الدول لأهميته خلال الصيام وتوفير بعض احتياجات الأسر ويتم توزيعها بالتعاون مع سفارات الدولة في الدول المستفيدة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والمساجد والمدارس والمعاهد بجانب المراكز الإسلامية ودور المسنين والمراكز في بلدان الاغتراب.

وشملت شحنات التمور 20 طناً إلى مملكة البحرين و15 طناً إلى مصر وإلى المملكة المغربية 15 طناً و30 طناً إلى لبنان و30 طناً من التمور إلى اليمن "سقطرى" والصومال 24 طناً و6 أطنان إلى إيرلندا وطنين إلى البرتغال و9 أطنان إلى إسبانيا بجانب 15 طناً إلى ألمانيا و5 أطنان إلى بلجيكا و8 أطنان إلى الاتحاد السويسري، إضافة إلى 15 طناً إلى اليابان و15 طناً إلى بنجلاديش و15 طناً إلى تنزانيا و40 طناً إلى كازاخستان و20 طناً إلى باكستان و10 أطنان إلى أوزبكستان و15 طناً إلى ماليزيا و20 طناً إلى تركمنستان.

كما تم شحن 20 طناً من التمور إلى الولايات المتحدة الأميركية و10 أطنان إلى جمهورية بيلاروس و10 أطنان إلى صربيا و4 أطنان إلى موريشيوس وطنين إلى إيطاليا و20 طناً إلى تايلاند.