"عيال زايد" يدشنون مرحلة جديدة من العمل التطوعي الذكي

الشارقة 24 – وام:





دشن "عيال زايد" من شباب مبادرة "زايد العطاء" مرحلة جديدة من العمل التطوعي الذكي لخدمة الإنسانية في مختلف دول العالم للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة.

يأتي ذلك انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 "عام زايد" وفي إطار برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي وبالشراكة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية.

وأكدت سعادة العنود العجمي المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي أن شباب الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف دول العالم خاصة في الدول الفقيرة أو التي تعاني من كوارث طبيعية أو من نقص التخصصات والكوادر الطبية.

وأشارت العجمي إلى أن المرحلة الحالية ستشهد نقلة نوعية في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال استخدام تقنيات التطوع الذكي في المهام الإنسانية لقوافل زايد الخير في مختلف دول العالم لاستقطاب الكفاءات وتمكينها في مجال الإبداع المجتمعي للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع بالشراكة مع المؤسسات التطوعية في مختلف دول العالم، منوهة إلى أن التطوع الذكي سيتيح الفرصة للشباب للمشاركة الفعالة في المهام الإنسانية لزايد العطاء في مختلف دول العالم من خلال تقنيات حديثة من برامج للتطوع الإلكتروني والافتراضي والميداني.

وأكدت أن القيادة الرشيدة في الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للتطوع والعمل الإنساني وعملت على توفير مختلف أشكال الدعم والتمكين للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تنامي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي خاصة بين الشباب والفتيات، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتمكين الشباب وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.