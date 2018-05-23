ريم الهاشمي تشارك في المؤتمر الدولي ببروكسل

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات في المؤتمر الدولي حول جمهورية غامبيا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الحكومة الغامبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت معالي ريم الهاشمي، في تصريحات لها بهذه المناسبة، إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي في إطار استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز التعاون الفني الدولي وبناء أطر الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية غامبيا بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

وأضافت أن هذه المشاركة جاءت أيضاً بهدف بناء الشراكة مع الحكومة الغامبية وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير الكفاءات في كلا البلدين، وذلك بما يسهم في دعم الحكومة الغامبية الجديدة والشعب الغامبي بشكل عام.

وأكدت معاليها أن التعاون الدولي المشترك يخدم أهداف خطة التنمية الوطنية الغامبية للأعوام 2018- 2021، والتي تتمثل في تحقيق الحكم الصالح، والاستدامة، والمحاسبة والانسجام الاجتماعي، ودعم المصالحة الوطنية، وتنشيط الاقتصاد الغامبي، وصولاً إلى تحقيق رفاهية المجتمع والشعب الغامبي.