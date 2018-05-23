سفارة الدولة في السنغال توزع 10 آلاف سلة غذائية في 5 دول أفريقية

الشارقة 24 – وام:

وزعت سفارة الدولة في السنغال أكثر من 10 آلاف سلة غذائية استهدفت الفئات الفقيرة والأسر المتعففة في السنغال وغامبيا وسيراليون والرأس الأخضر وساحل العاج.

وتأتي هذه السلال الغذائية، التي مولتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، وجمعية دار البر، ومؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية، ضمن البرنامج الرمضاني السنوي للسفارة، وفي إطار مشروع "إفطار صائم" لهذا العام.

وتم توزيع السلال عبر البلديات والمساجد ودور الأيتام ومدارس المعاقين، وسط اهتمام إعلامي لافت، وبإشراف سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.