حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

كما حضر الاستقبالات سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين