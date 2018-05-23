حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال جموع المهنئين

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا مساء الثلاثاء، على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني والتبريكات.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من خالد عبد الله عمران تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر ورئيس تحرير جريدة الخليج، وعدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية.

كما تقبل سموهما التهاني من وفد دائرة بلدية رأس الخيمة برئاسة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة، ومن وفد مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى جانب عدد من الهيئات الحكومية بالإمارة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.