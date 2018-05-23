الجروان يلتقي وزير الأديان في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي أحمد محمد الجروان، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له دارخان كاليتاييف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني بجمهورية كازاخستان.

وأشاد وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني في كازاخستان بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر ثقافة التسامح والوئام والسلام في المجتمعات الدولية، وأكد على اهتمام الجانب الكازاخستاني بالتعاون مع المجلس والعمل سوياً في مجال تدعيم التسامح والسلام.

من جانبه، تطرق معالي محمد أحمد الجروان خلال اللقاء إلى الهيكل التنظيمي والأعمال التي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجال ترسيخ قيم التسامح والسلام، مشيراً إلى تطلع المجلس إلى إقامة التعاون مع جمهورية كازاخستان من خلال انضمامها إلى البرلمان العالمي للتسامح والذي يعد أحد الأجهزة الرئيسية للمجلس.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء، حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التسامح والسلام.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، وهند حسن الطاهري الملحق الدبلوماسي بسفارة الدولة.