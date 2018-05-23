افتتاح المهرجان الرمضاني لنادي تراث الإمارات

الشارقة 24 – وام:

افتتح الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أمس الإثنين، فعاليات المهرجان الرمضاني الثالث عشر الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، في مسرح أبوظبي في منطقة كاسر الأمواج، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وأكد الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، أهمية المهرجان بما يضفيه من أجواء روحانية على ليالي الشهر الفضيل سواء كان بالمحاضرات الدينية التي يقدمها نخبة من العلماء المسلمين ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أو مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم التي واكب تطورها تطور المهرجان طيلة 13 عاماً لتشجيع الشباب على تلاوة وتجويد القرآن الكريم وحفظه في إطار من الإتقان لأحكام التجويد وحسن الترتيل.

وأعرب عن عميق شكره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وجه بتنظيم هذا المهرجان لمد جسور التواصل مع الجمهور لتعزيز الجانب الثقافي والتراثي والفكري والروحاني والمعرفي المستمد من فضائل الشهر الكريم، ومقدراً لسموه حرصه على رعاية المهرجان وديمومته وتطوره ومتابعة سموه الموصولة كي يبقى المهرجان جزءاً رئيساً من الحراك الديني الذي تشهده العاصمة أبوظبي.

وقدم فضيلة الدكتور عبده إبراهيم أحمد حسن، أحد العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن"، تطرق فيها إلى ما يتوجب علينا فعله خلال شهر رمضان، وما علينا تدبره، وكيف تكون طاعاتنا لله سبحانه واقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم.