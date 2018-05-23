رئيس الدولة يمنح سفير تشيلي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الصديقة بين البلدين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي يوم الثلاثاء.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب السفير التشيلي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه سموه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.