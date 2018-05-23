حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار، ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك والمستثمرين، وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والأجنبية، ومن الكادر الطبي والإداري بمنطقة أم القيوين الطبية، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.