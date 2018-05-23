حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات، مساء الثلاثاء، بقصر الزاهر مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عبد العزيز الغرير، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وكبار رجالات الدولة.

كما تلقى سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، يتقدمهم سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة.

وتبادل سموهما التهاني مع عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، راجين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وقيادتها الرشيدة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.